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سيرشا رونان: طلبت عدم رؤية مارجوت روبي أثناء تصوير"ماري ملكة أسكتلندا"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:31 ص
سيرشا رونان: طلبت عدم رؤية مارجوت روبي أثناء تصويرماري ملكة أسكتلندا
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قالت الفنانة الأيرلندية الأمريكية سيرشا رونان إنها طلبت من مخرجة فيلمها "MARY QUEEN OF SCOTS" ماري ملكة اسكتلندا عدم رؤية الممثلة الأسترالية مارجوت روبي التي تشاركها بطولة العمل الفني أثناء التصوير.

وذكر موقع مجلة "سكرين انترناشيونال" أن رونان عبرت عن إعجابها بروبي لكنها لم تكن ترغب أن تظهر مشاعر التقدير هذه في الفيلم لأنها تلعب دور الملكة ماري، ملكة اسكتلندا، بينما الممثلة الأسترالية تقدم شخصية الملكة إليزابيث الأولى وكلتاهما تتنافسان على عرش إنجلترا.

وأشارت الفنانة الأيرلندية إلى الصراع الدائر بين الملكتين الغريمتين على العرش طوال الفيلم التاريخي البريطاني الذي تدور أحداثه خلال القرن السادس عشر، مضيفة أنه لم يجمعها أي مشهد بروبي سوى في النهاية. 

وذكرت رونان (24 عاما) أن وجود تناقض وتنافس بين الملكة ماري الودودة والملكة إليزابيث التي كانت تتسم بالقوة والذكاء جعل مشهد رؤيتها لروبي في ملابس شخصية الملكة إليزابيث لأول مرة مؤثرا وعاطفيا للغاية.


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