حيرة تيري هنري تتصدر أهم لقطات 2018.. نظراته في نصف نهائي المونديال دليل على قسوة المستديرة

الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبورغ.. التاريخ على موعد مع مواجهة من نوع خاص!









" إنه أمر غريب كونه فرنسيًا ويجلس أمامنا في مقاعد الخصم. لكنه شخص أقدره حقًا، أنا سعيد للغاية بالنسبة له " آثر ديديه ديشامب المدير الفني للديوك وزميله السابق في رحلة التتويج بمونديال مر عليه هشرون عاماً هذه العبارة ليرد بها علي أسئلة الصحفيين التي تطارده أينما ذهب!







هل تطرق أحدهم الي خططه الخاصة بالمباراة؟ لم يفكروا حتي في بدء التوقعات مبكراً ككل مرة..







المستديرة ستفرق بين الحبيبين هذه المرة.. الهداف التاريخي لمنتخب الديوك الفرنسية بتسجيله 57 هدفًا في 123 لقاء والحاصل علي كأس العالم عام 1998 و لقب الوصيف في مونديال ألمانيا 2006 تم إرغامه هذه المرة علي الابتعاد فالعمل يناديه وسطوع اسمه في سماء التدريب تحدي جديد ينتظره!









الفجر الرياضي يستعرض واحدة من أهم لقطات عام 2018 في نصف نهائي كأس العالم بين بلجيكا وفرنسا..

المباراة الاولي أمام قبرص تلوح في الذاكرة..









السادس عشر من ديسمبر لعام 2014.. الغزال يعلن عن قراره بتوديع معشوقته والانضمام بعدها إلى شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.. خطوة جديدة كمحلل للمباريات لم تكن كافية بالنسبة له ليحصل بعدها علي شهادة التدريب ويأتي الاعلان في 2016 عن عمله كمدرب مساعد لمارتينيز مدرب بلجيكا لتكون مباراة منتخب بلجيكا أمام نظيرة القبرصي أول إختبار لهنري في تجربته الجديدة.









ماالذي يقوم به مع الفريق؟ لوكاكو يجيب!

لوكاكو يحسم الجدل "أبلغت تييري هنري أنني راقبت أسلوبه لتسجيل الأهداف. لم أصل بعد إلى ذلك لكني سأصل.. نتناقش حول ما الذي استطيع فعله بشكل أفضل. تحدثت معه أيضا عن بعض مبارياته السابقة على سبيل المثال موسم 2005-2006 مع ارسنال يمكنني الحديث عنها كلها ثم يتحدث عن التفاصيل في مبارياتي ونبحث سويا عن وسيلة استطيع التحسن بها أتعلم منه كل يوم أسلوب تحركاته وكيف يعثر على مساحات والسيطرة على الكرة بأفضل طريقة ممكنة. يستطيع فعل كل شيء. تعلمت منه الكثير".



ليعلق دريس ميرتنز "أعتقد أنها مدرسة بالنسبة له فهذه أولى أعوامه في التدريب.. مع اللاعبين ما زال هنري يفضل التصرف كواحد منهم وشوهد يلعب كرة السلة مع أزار وبنتيكي ويشاهد المباريات مع فينسن كومباني الذي حمله في الهواء بعد الفوز على البرازيل ويلقي بالنكات أيضا".



بينما قال يوري تيليمانس "إنه مثل أعلى للجميع في المجموعة. شخص يحب الضحك ولديه عقلية أنه ما زال لاعبا".





مشوار ناجح ينقصه التتويج الأخير

نصف النهائي يقترب وأداء بلجيكا يجبر الجميع علي الانحناء لهذه الكتيبة الرائعة.. الحكاية بدأت مبكراً بتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم 2018 برصيد 28 نقطة أي أكبر رقم في تاريخ البلاد.



الاهداف أيضاً كانت دليل أخر بعدد 43 هدف خلال مشوارهم في التصفيات وهاهي المرة الثانية التي تصل فيها بلجيكا في تاريخها الي المربع الذهبي بعد مونديال 1986 ليعتقد الكثيرون أن مباراة السامبا ستكون أخر عهدهم بمونديال روسيا وتكون الاطاحة بالبرازيل في مباراة لا تُنسي عامل جديد يُقرب الحلم المشروع بالتتويج.

روبرتو مارتينيز يصعب المهمة والمستديرة تتدخل ككل مرة!





روبرتو مارتينيز لم يتوان عن إعلانها بصراحة "ما لم يكن فى حوزتنا هو الخبرة الدولية، معرفة كيف السبيل لإحراز لقب كأس العالم، شخص يعرف لأنه كان لاعبا لكرة القدم، كيف يتوقع من اللاعبين أن يؤدوا على الساحة العالمية، ويعرف كيف تشعر في هذه اللحظات".



"هنرى يوفر كل ذلك كلاعب كرة سابق من الطراز الرفيع. هو أيضا مدرب، التزامه، عنايته بالتفاصيل ومحاولة مساعدة أي لاعب كان في هذه التشكيلة... لكل ذلك، كان الحلقة المفقودة في جهازنا الفني"



الحكم يطلق صافرته والجميع يتابع المباراة وعيونهم متعلقة به.. يحاولون التكهن بما يدور في خلده.. يتعجلون مرور الدقائق كي تخفف عنه هذه الحيرة لتمنح المستديرة الفوز لمنتخب بلاده بهدف نظيف وتمنح مشجعيها دروساً جديدة في الحياة.



