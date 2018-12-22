Embratoria | الإمبرطورية | مشاهدة مباراة أرسنال وبيرنلي | بث مباشر ARSENAL اليوم | يلا شوت أرسنال وبيرنلي yalla shoot

يستضيف فريق آرسنال مع نظيره فريق بيرنلي في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم السبت في المباراة التي تقام بينهما ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي، كورة ستار مشاهدة مباراة أرسنال وبيرنلي بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.









يدخل نادي آرسنال المباراة بمجموع نقاط 34 نقطة في المركز الخامس، بفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسارة في 3 مباريات، بينما يدخل بيرنلي المباراة بمجموع نقاط 12 نقطة بفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات والخسارة في 11 مباراة.









التشكيل المتوقع للأرسنال





حراسة المرمي: بيرند لينو





خط الدفاع: ناتشو مونريال - سوكراتيس باباستاثوبولوس - شكودران موستافي





خط الوسط: سيد كولاشيناتس - ماتيو جيندوزي - لوكاس توريرا - أينسلي ميتلاند





خط الهجوم: أليكس إيوبي - بيير-إيميريك أوباميانج - هنريك مخيتاريان







