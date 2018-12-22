الجبلاية تُعيد تشكيل لجنة المسابقات

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة المسابقات التابعة للجبلاية، من أجل بث روح جديدة داخل فريقها بالفترة المقبلة.









وجاء تغير اللجنة بالاتفاق مع عامر حسين رئيس اللجنة، والذي اشتكى مرارًا وتكرارًا من تحمله أعباء اللجنة وحيدًا وعدم قدرته على العمل بشكل فردي في ظل إنشغال بعض أعصاء اللجنة بأعمال أخرى.









ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول، عقب تغير تشكيلها بعد غدٍ الإثنين، لمناقشة أهم الملفات المطروحة ووضع عقوبات الجولة الثامنة عشر من الدوري العام.









وقدم مسؤولو الجبلاية، الشكر لبعض أعضاء اللجنة السابقة على مجهوداتهم بالفترة الماضية، وتعين فريق جديد يساعد رئيس اللجنة على وضع وتنظيم جدول مسابقات البطولات المصرية.









وتأتي الخطوة، من أجل منع وصد الكثير من المشاكل التي واجهتها اللجنة السابقة، من أندية الدوري العام بسبب كثرة المؤجلات وصغط مباريات البطولة، بالإضافة إلى عدم وجود ثغرات تمنع البلاد من تنظيم بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.









وجاءت تشكيل اللجنة الجديدة للجنة المسابقات كالآتي:_





عامر حسين رئيسًا.

محمد علي ..عضو.

خالد رفعت.. عضو.

حمادة الشربيني.. عضو.

حمدي عاشور..عضو.

عز الدين أحمد..عضو.



