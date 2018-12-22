ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجبلاية تُعيد تشكيل لجنة المسابقات

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
الجبلاية تُعيد تشكيل لجنة المسابقات
هاني أبوريدة
طباعة
Advertisements
محمد الصو
 
Advertisements
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على إعادة تشكيل وهيكلة لجنة المسابقات التابعة للجبلاية، من أجل بث روح جديدة داخل فريقها بالفترة المقبلة.


وجاء تغير اللجنة بالاتفاق مع عامر حسين رئيس اللجنة، والذي اشتكى مرارًا وتكرارًا من تحمله أعباء اللجنة وحيدًا وعدم قدرته على العمل بشكل فردي في ظل إنشغال بعض أعصاء اللجنة بأعمال أخرى.


ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول، عقب تغير تشكيلها بعد غدٍ الإثنين، لمناقشة أهم الملفات المطروحة ووضع عقوبات الجولة الثامنة عشر من الدوري العام.


وقدم مسؤولو الجبلاية، الشكر لبعض أعضاء اللجنة السابقة على مجهوداتهم بالفترة الماضية، وتعين فريق جديد يساعد رئيس اللجنة على وضع وتنظيم جدول مسابقات البطولات المصرية.


وتأتي الخطوة، من أجل منع وصد الكثير من المشاكل التي واجهتها اللجنة السابقة، من أندية الدوري العام بسبب كثرة المؤجلات وصغط مباريات البطولة، بالإضافة إلى عدم وجود ثغرات تمنع البلاد من تنظيم بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.


وجاءت تشكيل اللجنة الجديدة للجنة المسابقات كالآتي:_

عامر حسين رئيسًا.
محمد علي ..عضو.
خالد رفعت.. عضو.
حمادة الشربيني.. عضو.
حمدي عاشور..عضو.
عز الدين أحمد..عضو.

المزيد عن: هاني أبوريدة لجنة المسابقات عامر حسين تشكيل لجنة المسابقات التابعة للجبلاية الجبلاية اتحاد الكرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش