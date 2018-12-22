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GOAL محمد صلاح |هدف محمد صلاح mo salah | شاهد هدف محمد صلاح اليوم|هدف moamed salah يوتيوب|هدف محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
GOAL محمد صلاح |هدف محمد صلاح mo salah | شاهد هدف محمد صلاح اليوم|هدف moamed salah يوتيوب|هدف محمد صلاح أمام ولفرهامبتون
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لتسجيل هدف جديد خلال مسيرته مع الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وساهم محمد صلاح في قيادة فريقه اليوم للفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شئ ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.


سجل محمد صلاح هدف ليفربول الاول في الدقيقة 16 من عمر الشوط الثاني، وعاد ليصنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله الهولندي فان ديك في الشوط الثاني ليحصل ليفربول على ثلاثة نقاط جديدة متربعا على صدارة جدول التريب.


وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني والذي سيلعب غدًا مع كريستال بالاس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 نقطة في المركز السابع.


محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريميرليج
ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ11 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج نجم أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.


دخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أمام ولفرهامبتون
- أليسون
- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - كلاين
- نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - فابيانو
- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ليفربول بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي
ويعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، علما بأن فريقاً واحداً نجح في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم طوال موسم واحد هو آرسنال موسم 2003-2004.


وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صعبة مواجهة ولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الممتازة فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري بقوله: "ما حققه هذا الفريق في دوري الدرجة الاولى الموسم الماضي مدهش، فعلا فريق قوي، قام الفريق بتعزيز صفوفه مطلع الموسم الحالي، واحتاج اللاعبون الجدد الى بعض الوقت للتأقلم ".

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