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تزوج ٤ مرات وتوفي أثناء تصويره فيلما مع الزعيم.. معلومات عن صلاح ذو الفقار في ذكرى رحيله

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:48 ص
تزوج ٤ مرات وتوفي أثناء تصويره فيلما مع الزعيم.. معلومات عن صلاح ذو الفقار في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم السبت، الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل الفنان صلاح ذو الفقار، أحد دنجوانات السينما المصرية منذ الستينات، والذي رحل عن عالمنا في الثاني والعشرين من ديسمبر ١٩٩٣، أثناء تصوير دوره في فيلم "الإرهابي" مع الفنان عادل إمام.


وفِي السطور القادمة، يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عن صلاح ذو الفقار.


١- ولد صلاح ذو الفقار ١٨ يناير ١٩٢٦، في مدينة المحلة الكبرى.


٢- تخرج من كلية الشرطة، ثم عمل مدرسًا بها.


٣- نشأ في أسرة فنية، فشقيقاه هما المخرجان عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار، وكان يحضر معهما تصوير أعمالهما في أوقات فراغه.


٤- اتجه لعالم السينما في عام 1955، حين أعطاه شقيقه الأكبر "عز الدين ذو الفقار" دور بطولة في فيلم "عيون سهرانة".


٥- توالت بعد ذلك مشاركاته الفنية، فقدم العديد من الأدوار الناجحة التي جمعت بين الكوميديا والرومانسية، ومن أشهر أعماله "مراتي مدير عام، الرجل الثاني، غروب وشروق، الأخوة أعداء".


٦- إلى جانب السينما، شارك صلاح ذوالفقار بالعديد من المسلسلات، مثل "عائله شلش، الأسطى المدير"، وفى المسرح قدم مسرحية "روبابيكيا".


٧- تزوج صلاح أربع مرات، الأولى من سيدة خارج الوسط الفني تدعى نفيسة بهجت، وذلك عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد، ومنى، ورغم أنه تزوج عليها إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفاها الله، وتزوج من الفنانة زهرة العلا، وقد عاشا معاً قصة حب دامت 18 شهرًا، انتهت بالطلاق، ثم تزوج من الفنانة الراحلة شادية عام 1964، وقدما معا ثنائي سينمائي قدما من خلاله العديد من الأفلام الناجحة، لكنهما انفصلا عام 1972، وكانت آخر زيجات صلاح ذو الفقار من خارج الوسط الفني، ودام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته.


٨- حصل على العديد من الجوائز أهمها جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "أغلى من حياتي"، وجائزة أفضل منتج عن فيلم "أريد حلاً".


٩- توفي في عام 1993 خلال تصوير المشهد الأخير من فيلم "الإرهابي" أثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 67 عامًا.


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