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توفيق عكاشة يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل مهمة عن عملية اغتيال معمر القذافي (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل مهمة عن عملية اغتيال معمر القذافي (فيديو)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم برنامج "مصر اليوم" والمذاع على فضائية "الحياة"، إن فرنسا وراء اغتيال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرًا إلى أن التتبع الإلكتروني كشف أن من قتل القذافي هو الطيران الفرنسي.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامجه، أمس الجمعة، أن أحد أسباب قتل فرنسا له هو كونه "ملك ملوك أفريقيا"، وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه ومحاولاته لإنتاج عملة موحدة من الذهب وهو كلام كان صحيحا.

وأوضح أن "العقيدة الدينية لليهود قالت إن أفريقيا ملك سيدنا موسى، ولما أراد القذافي امتلاكها مات بهذه الطريقة البشعة".

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