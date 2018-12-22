live مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر Juventus VS roma بث مباشر يوتيوب يلا شوت لايف
السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:37 ص
عيد طارق
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يستضيف فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره روما في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 22-12-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 للكالتشيو، يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot
يوفنتوس يدخل مباراة اليوم بحثا عن الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات، حيث يحتل المركز الأول برصيد 46 نقطة من 15 فوز وتعادل وحيد، ولم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الحالي، لايف الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإيطالي.
روما يسعى لتحسين موقفه في الدوري، حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويسعى للاستفاقة وتحقيق فوز غالي على اليوفي في معقله اليوم.
وتنقل مباراة يوفنتوس ضد روما في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.
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