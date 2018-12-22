يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:32 ص
محمد الشيخ
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سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع ديربي أوروبي قوي سيجمع بين يوفنتوس وروما وذلك مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
- موعد مباراة يوفنتوس وروما:
سيلتقي يوفنتوس مع روما على ملعب أليانز ستاديوم تورينو وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة والـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وضع الفريقين في الدوري:
يحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة من 16 جولة حيثُ فاز بـ15 مباراة وتعادل لقاء وحيد وسجل لاعبو اليوفي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.
أما على الجانب الآخر؛ يتواجد فريق روما في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، حيثُ فاز بـ6 مباريات وتعادل 6 وخسر 4 وسجل لاعبيه 29 هدفاً واستقبلت شباكه 22 هدفاً.
- القنوات الناقلة والمعلق:
ستكون مباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي بينما هناك قنوات أخرى ستذيع اللقاء مثل قناة CBC SPORT HD بالإضافة إلى Eleven Sports 1 HD.
- مشاهدة البث المباشر:
يمكنكم متابعينا الكرام في كل مكان مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي مذاعة مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.
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