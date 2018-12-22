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موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:25 ص
موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
ريال مدريد
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مني العوضي
 
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تنتظر جماهير الكرة العربية بشكل خاص مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية بين ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت.


ويلتقي ريال مدريد مع العين الإماراتي يوم غدٍ السبت وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة و8:30 بتوقيت الإمارات.


وستكون مباراة ريال مدريد مع العين الإماراتي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018 مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 1 الرياضية. 


يعد وصول العين إلى المباراة النهائية من كأس العالم للأندية إنجاز كبير للكرة الإمارتية فقد تخطى الزعيم كل الصعوبات وضرب موعدا مع بطل أوروبا.


وكان العين قد تخطى عقبة تيم ويلينجتون النيوزيلندي في المباراة الفاصلة بركلات الترجيح ومن ثم هزم الترجي بثلاثية نظيفة في ربع النهائي وبعد ذلك تغلب على ريفر بليت بركلات الترجيح في نصف النهائي.


أما ريال مدريد فلم يلعب سوى مباراة نصف النهائي ضد كاشيما أنتلرز الياباني وقد فاز بثلاثية ليصعد للمباراة النهائية ويقابل العين الإماراتي.


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة نهائي كأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.

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