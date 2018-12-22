HD كورة مشاهدة مباراة المصري وساليتاس البوركينابي مجانا بث مباشر الاسطورة اليوم بدون تقطيع

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يحل فريق المصري ضيفا على فريق ساليتاس البوركينابي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، كورة لايف مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر اليوم السبت في الكونفدرالية الإفريقية.





ويدخل المصري مباراة اليوم وهو في مهمة شبه مستحيلة حيث يحتاج الفريق للفوز بأكثر من هدفين لبلوغ الدور المقبل، وتولى إيهاب جلال المهمة الفنية للفريق منذ أيام ليبدأ مهمته بمباراة صعبة، يلا شوت مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 .





المصري يعيش فترة صعبة في الموسم الحالي، بعدما عاش 3 مواسم من الاستقرار تحت القيادة الفنية لحسام حسن، ووصل لنهائي الكأس ومباراة السوبر، كورة ستار مشاهدة مباراة المصري وساليتاس بث مباشر اليوم السبت في الكونفدرالية الإفريقية.





وتنقل مباراة المصري وساليتاس عبر قناة اون سبورت الرياضية.







