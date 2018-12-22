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كورة أون لاين لايف مشاهدة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني دوري أبطال إفريقيا- يلا شوت لايف

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:12 ص
كورة أون لاين لايف مشاهدة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني دوري أبطال إفريقيا- يلا شوت لايف
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عيد طارق
 
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كورة أون لاين لايف مشاهدة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني دوري أبطال إفريقيا- يلا شوت لايف

في مباراة قوية وصعبة للإسماعيلي، يحل الدراويش ضيفا على القطن الكاميروني في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 22-12-2018 ، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني yalla shoot


وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز النادي دارويش الكرة المصرية، بهدفين نظيفين، على ملعب الإسماعيلية بحضور جماهيري كبير، وأحرزهما، باهر المحمدي وكريم بامبو، وكانت بعثة الإسماعيلي قد وصلت للكاميرون مساء الثلاثاء الماضي.


ويسعى الدراويش للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب والتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، ويعول الفريق كثيرا في مباراة اليوم على خبرات لاعببه اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني اليوم السبت 22-12-2018 في دوري أبطال إفريقيا.


وتنقل مباراة الإسماعيلي ضد القطن الكاميروني في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت عبر قناة اون سبورت الرياضية.

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