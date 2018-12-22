cool kora لايف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم مشاهدة مباراة برشلونة يوتيوب بدون تقطيع youtube





سيكون عشاق برشلونة على موعد مع مباراة جديدة للبلوجرانا، عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الإسباني.









يدخل البرسا مواجهة اليوم وهو فى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق ليفانتي بخماسية نظيفة، فبعد مرور 16 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 10 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط، وسيدخل زملاء ميسي هذه المباراة على أمل اكمال سلسلة الانتصارات ليبقوا على الصدارة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها كلًا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 31 نقطة.









على الجانب الآخر يقدم فريق سيلتا فيجو نتائج جيدة حتى الآن في الليجا، وظل الفريق في المركز التاسع برصيد 21 نقطة متساويًا مع جيرونا وإسبانيول بنفس النقاط، فبعد مرور 16 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في خمس مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في ست لقاءات فقط، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 في الدوري الإسباني.









وتنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3.



