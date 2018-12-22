yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 الدوري الإسباني (كورة لايف أون لاين)

يدخل فريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي مباراة من العيار الثقيل ضد سيلتا فيجو مساء اليوم السبت وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".





- موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو:

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو على ملعب الكامب نو معقل الكتالونين وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





- وضع الفريقين في الدوري:

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 16 جولة حيثُ بـ10 مباريات وتعادل 4 وخسر 2 واستطاع نجوم البارسا تسجيل 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.





وفي الجهة المقابلة؛ يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 16 جولة حيثُ فاز بـ5 مباريات وتعادل 6 وخسر 5 وسجل لاعبي سيلتا فيجو 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً.





- القنوات الناقلة:

ستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي وهناك قنوات أخرى ستذيع اللقاء مثل قناة Eleven Sports 1 HD وقناة CBC SPORT HD.





- مشاهدة البث المباشر:

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الاسباني عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي.



