كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر مونديال الأندية kora live

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد مدينة زايد الرياضية من أجل الاستمتاع بالمباراة المثيرة التي ستجمع بين ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018.





- موعد مباراة العين ضد ريال مدريد:

وستنطلق مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.





- مشوار الفريقين:

استطاع فريق العين تحقيق إنجازاص غير مسبوق للكرة الإماراتية بعد أن تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد مشوار ناري بدأ مع تيم ويلينجتون في المباراة التي فاز بها بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، ومن ثم فاز بطل الإمارات على الترجي التونسي في ربع النهائي بثلاثية نظيفة وبعد تخطى عقبة ريفر بليت في مفاجئة غير متوقعة بركلات الترجيح 5-4.





أما ريال مدريد فلم يلعب بطل أوروبا سوى مباراة نصف نهائي البطولة ضد كاشيما أنتلرز الياباني وبسهولة بالغة فاز بالمباراة بنتيجة 3-1 في لقاء شهد تألق كبير من النجم الويلزي جاريث بيل.





تشكيل العين و ريال مدريد: -





العين: خالد عيسى - تسوكاسا شيوتاني - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات - كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج





ريال مدريد: تيبو كورتوا - مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو





- القنوات الناقلة والمعلق:

ستكون مباراة العين الإماراتي ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي مونديال الأندية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وسيقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق عليها، وهناك قنوات أخرى أجنبية ستقوم بنقل المباراة مثل "IRIB Varzesh"، و"TVP Sport HD".





- مشاهدة البث المباشر:

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