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قبل انطلاقه بأيام.. فيروز وبوسي بطلتا أفيش ملتقى أطفال السينما المصرية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
قبل انطلاقه بأيام.. فيروز وبوسي بطلتا أفيش ملتقى أطفال السينما المصرية
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تصدرت النجمة الراحلة فيروز مع الفنانة بوسي، أفيش ملتقى السينما المصرية المقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ومن المقرر أن تحضر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الملتقى، حيث ستكرم عددًا من الفنانين الذين ظهروا في أفلام السينما المصرية أطفالا ومنهم اسم الفنانة الراحلة فيروز وبوسي .

ملتقى "أطفال السينما المصرية" تنظمه جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون برئاسة المستشار ماضى الدقن نجل الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، والأمين العام للجمعية ميريت الحريرى ابنة الفنان الكبير الراحل عمر الحريرى وسكرتير عام الجمعية إيمان شوقى ابنة الفنان الراحل محمد شوقى .

 
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