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أبوريدة وشوبير يحضران نهائي مونديال الأندية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:19 ص
أبوريدة وشوبير يحضران نهائي مونديال الأندية
أبوريدة وشوبير
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محمد الصو
 
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يحضر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ونائبه أحمد شوبير، نهائي كأس العالم للأندية والذي سيقام مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.


وكان أبوريدة وشوبير، تلقا دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة من أجل حضور النهائي العالمي، برفقة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمشاركة في تسليم جوائز البطولة.


ومن المقرر أن يلعب العين الإماراتي، أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على نهائي البطولة، حيث فاز العين على ويلنجتون النيوزلندي بالمباراة التمهيدية، ثم أطاح بالترجي التونسي، من الدور التمهيدي الثاني، قبل أن يتفوق على فريق ريفير بليت الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي، بينما وصل الميرنجي للمباراة النهائية بعدما خاص مباراة وحيدة أمام كاشيما انتيلرز الياباني وأطاح به من الدور نصف نهائي البطولة.

المزيد عن: هاني أبوريدة نهائي مونديال الأندية شوبير ريال مدريد والعين الإماراتي أحمد شوبير أبوريدة
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