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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
موعد مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 
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يواجه نادي مانشستر يونايتد منافسه نادي كارديف سيتي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما يحل نادي كارديف سيتي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بالبريميرليج.


وتقام مباراة كارديف سيتي ضد مانشستر يونايتد يوم السبت 22 ديسمبر 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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