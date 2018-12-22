موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق كريستال بالاس، يوم السبت 22-12-2018 على ملعب "الإتحاد" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.









وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.









ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي.









ويسعي نادي كريستال بالاس أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد يؤهله لخوض مباريات أوروبية في الموسم المقبل.









كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.



