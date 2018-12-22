أزمة جديدة تضرب الأهلي (تعرف على التفاصيل)

أصبح مصير رامى ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي محل شك وغموض وذلك خلال الفترة المقبلة بعد الإصابات الكثيرة التي أبعدته عن المشاركة مع فريقه لفترات كبيرة.









وطالب البعض من داخل الأهلي بضرورة إعارة رامي ربيعة أو عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، في ظل عدم استفادة الفريق من مجهوداته بالمرحلة الطويلة الماضية، بسبب الإصابات العضلية الكثيرة التي تعرض لها.









ويُنتظر أن يبدي مارتن لاسارتى، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، رأيه حول مصير اللاعب سواء بإعطاءه فرصة أو رحيله وذلك خلال الفترة المقبلة.









ويعاني فريق الأهلي من مشاكل دفاعية في الفترة الماضية فقد ارتكب كوليبالي أخطاء دفاعية كلفت الفريق فقدان نقاط في الدوري بالإضافة لانخفاض مستوى سعد سمير وقلة خبرة أحمد علاء.



