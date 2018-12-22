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حفل موسيقي كبير يتوج مهرجان "المواسم الروسية" في إيطاليا

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:56 ص
حفل موسيقي كبير يتوج مهرجان المواسم الروسية في إيطاليا
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وج مشروع "المواسم الروسية "الواسع الذي انتهت أعماله في إيطاليا بإقامة حفل "روائع الموسيقى الكلاسيكية الروسية".

وشارك في الحفل عازف البيانو الروسي الشهير، دينيس ماتسويف، وأوركسترا "تشايكوفسكي" السيمفوني الكبير بقيادة المايسترو، فلاديمير فيودوسييف.

وأقيم الحفل في القاعة الرئيسة لأكاديمية "سانتا سيسيليا" الموسيقية القومية، التي شهدت إقبالا غير مسبوق، وذلك بحضور وزيري الثقافة الروسي والإيطالي، فلاديمير ميدينسكي، وألبرتو بونيسولي. وتضمن برنامج الحفل الموسيقي مؤلفات تشايكوفسكي.
وقدم ماتسويف، على خشبة "سانتا سيسيليا" أول كونشيرتو للبيانو، وقطعا موسيقية من باليه "كسارة البندق" والكابريشيو الإيطالية.

وقال مدير الأكاديمية إن موسيقى تشايكوفسكي اختيرت لبرنامج الحفل ليس من قبيل الصدفة، مع العلم أن الموسيقي الروسي له علاقة وطيدة بإيطاليا، إذ كان يزورها أكثر من مرة ليضع مؤلفاته ويستوحيها من جمالها.

يذكر أن أوركسترا مسرح ماريينسكي بقيادة، غيورغي فيرغييف، افتتح مهرجان "المواسم الروسية"، في يناير الماضي.

وشهدت إيطاليا العام الجاري إقامة ما يزيد عن 300 فعالية ثقافية روسية، بما فيها حفلات ومعارض وعروض المسرح والسيرك.

وقال وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن أكثر من 6 ملايين شخص، أي عشر سكان إيطاليا، زاروا تلك الفعاليات التي أعطت دفعة جديدة للتبادل الثقافي بين البلدين.

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