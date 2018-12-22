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وليد صلاح الدين : صلاح وكهربا ومختار الأفضل في 2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
وليد صلاح الدين : صلاح وكهربا ومختار الأفضل في 2018
صلاح وكهربا
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري بأن محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود كهربا نجم الزمالك ومختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي هم الأفضل في 2018.


وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " صلاح الأفضل هذا العام لأنه رفع سقف الطموح لكل الشباب وكهربا الأفضل في مصر ومختار مختار أفضل مدير فني".


واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً : " تامر حسني أفضل مطرب هذا العام بالإضافة لقيامه ببعض الأعمال الفنية المتميزة".

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