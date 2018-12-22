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بعد 28 عاما على عرضه.. "جوجل" يعيد طرح إعلان هذا الفيلم (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:43 ص
بعد 28 عاما على عرضه.. جوجل يعيد طرح إعلان هذا الفيلم (فيديو)
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بعد مرور 28 عامًا على عرضه، أعادت شركة "جوجل" الأمريكية طرح إعلان الفيلم الأمريكي "Home Alone"، الذي يعد من أشهر مظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس.

ويظهر في الإعلان بطل الفيلم، الممثل الأمريكي، ماكولي كالكن، وهو بداخل منزله الشهير في الفيلم، ولكنه هذه المرة يستعين بالمساعد الصوتي الجديد "غوجل أسيستانت"، لإعداد قائمة تسوقه الخاصة، وتذكيره بوضع ملابسه في الغسالة، وكذلك لإبعاد اللصين اللذين يحاولان سرقة المنزل.

وطرح الإعلان الجديد تزامنا مع أعياد الكريسماس، وحقق أكثر من 13 مليون مشاهدة، منذ طرحه على "يوتيوب" قبل يومين فقط.

وتدور أحداث "Home Alone" من إنتاج 1990، حول الطفل "كيفين ماكاليستر"، الذي يتركه أهله وحيدا في المنزل ويسافرون عن طريق الخطأ، ليواجه لصان يحاولان اقتحام المنزل، ولكنه يتصدى لهما بحيل وألاعيب كوميدية.

وكان الفيلم سببا رئيسيا في شهرة ماكولي كالكن العالمية، وحقق نجاحا ساحقا في شباك التذاكر، ليتم تقديم جزء ثاني منه أكثر نجاحا منه في عام 1993.

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