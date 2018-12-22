مواعيد مباريات اليوم السبت 22/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
مني العوضي
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يشهد اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية والقوية في جميع المسابقات العالمية لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:
- ريفر بليت × أنتلرز الياباني: اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
- العين × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:
- زيسكو × مازيمبي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس
- صنداونز × أهلي بني غازي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس
- القطن الكاميروني × الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:
- المصري × ساليماتا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport 2
- الاتحاد × نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية مباشر HD
مواعيد مباريات الدوري المصري:
- سموحة × مصر المقاصة: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD
- بيراميدز × إنبي: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:
- أرسنال × بيرنلي: في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- تشيلسي × ليستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- مانشستر سيتي × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6
- هيدرسفيلد تاون × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13 EN
- كارديف سيتي × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
- أتلتيكو مدريد × إسبانيول: في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
- برشلونة × سيلتا فيجو: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
- يوفنتوس × روما: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
- إنتر ميلان × كييفو فيرونا: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
- ميلان × فيورنتينا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي:
- الفيحاء × أحد: في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport
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