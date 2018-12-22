مواعيد مباريات اليوم السبت 22/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية والقوية في جميع المسابقات العالمية لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.









مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

- ريفر بليت × أنتلرز الياباني: اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

- العين × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1









مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:

- زيسكو × مازيمبي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس

- صنداونز × أهلي بني غازي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس

- القطن الكاميروني × الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت





مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:

- المصري × ساليماتا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport 2

- الاتحاد × نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية مباشر HD





مواعيد مباريات الدوري المصري:

- سموحة × مصر المقاصة: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD

- بيراميدز × إنبي: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

- أرسنال × بيرنلي: في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

- تشيلسي × ليستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

- مانشستر سيتي × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

- هيدرسفيلد تاون × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13 EN

- كارديف سيتي × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

- أتلتيكو مدريد × إسبانيول: في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

- برشلونة × سيلتا فيجو: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

- يوفنتوس × روما: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

- إنتر ميلان × كييفو فيرونا: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

- ميلان × فيورنتينا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4





مواعيد مباريات الدوري السعودي:

- الفيحاء × أحد: في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport



