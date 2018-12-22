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مواعيد مباريات اليوم السبت 22/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
مواعيد مباريات اليوم السبت 22/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
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مني العوضي
 
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يشهد اليوم السبت والموافق 22/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية والقوية في جميع المسابقات العالمية لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.


مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:
- ريفر بليت × أنتلرز الياباني: اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
- العين × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1


مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:
- زيسكو × مازيمبي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس
- صنداونز × أهلي بني غازي: في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس
- القطن الكاميروني × الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:
- المصري × ساليماتا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport 2
- الاتحاد × نهضة بركان: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية مباشر HD

مواعيد مباريات الدوري المصري:
- سموحة × مصر المقاصة: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD
- بيراميدز × إنبي: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:
- أرسنال × بيرنلي: في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- تشيلسي × ليستر سيتي: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- مانشستر سيتي × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6
- هيدرسفيلد تاون × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 13 EN
- كارديف سيتي × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
- أتلتيكو مدريد × إسبانيول: في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
- برشلونة × سيلتا فيجو: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
- يوفنتوس × روما: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
- إنتر ميلان × كييفو فيرونا: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
- ميلان × فيورنتينا: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي:
- الفيحاء × أحد: في تمام الساعة الـ2:15 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sport

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سموحة
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17:00
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مصر المقاصة
بيراميدز
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19:30
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إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
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أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
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14:30
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ليفربول
تشيلسي
-
x
17:00
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ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
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كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
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ساوثهامتون
بورنموث
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x
17:00
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برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
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مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
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هلال الأبيض - السودان
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الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
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كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
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ريفر بليت - الأرجنتين
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