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توفي أثناء التصوير.. معلومات عن أنطوني كوين الشرق محمود المليجي في ذكرى ميلاده

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
توفي أثناء التصوير.. معلومات عن أنطوني كوين الشرق محمود المليجي في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 
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تحل، اليوم السبت، الذكرى المائة وثمانية على ميلاد الفنان الراحل محمود المليجي، والذي اشتهر بأداء أداور الشر.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد محمود المليجي في 22 ديسمبر عام 1910، بحي المغربلين بالقاهرة.


٢- التحق بفرقة التمثيل في مدرسته الثانوية، حيث تدرب على أيدي كبار الفنانين أمثال جورج أبيض وفتوح نشاطي.


٣- في مطلع الثلاثينات، انضم لفرقة فاطمة رشدي، والتي رشحته لبطولة فيلم "الزواج على الطريقة الحديقة"، لكنه لم يحقق نجاحًا يذكر.


٤- التحق بفرقة رمسيس، ثم فرقة إسماعيل يس، وفرقة المسرح الحديث، حيث شارك في أكثر من ٢٠ عمل مسرحي.


٥- شارك كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم "وداد" عام ١٩٣٦.


٦- شكل ثنائي ناجح مع وحش الشاشة فريد شوقي، حيث ظهرا معًا في العديد من الأفلام الناجحة على مدار عقود عدة.


٧- قدم دوره الأشهر من خلال فيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين.


٨-أطلق عليه الفنانون العرب لقب "أنتوني كوين الشرق" بعد تقليده له فيلم "القادسية".


٩- تزوج من رفيقة عمره الفنانة علوية جميل منذ عام 1939.


١٠- توفي في السادس من يونيو ١٩٨٣، اثناء تصوير آخر مشاهده في الفيلم التلفزيوني "أيوب" أمام الفنان عمر الشريف، وذلك أثر إصابته بأزمة قلبية حادة.


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