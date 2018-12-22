توفي أثناء التصوير.. معلومات عن أنطوني كوين الشرق محمود المليجي في ذكرى ميلاده
تحل، اليوم السبت، الذكرى المائة وثمانية على ميلاد الفنان الراحل محمود المليجي، والذي اشتهر بأداء أداور الشر.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١- ولد محمود المليجي في 22 ديسمبر عام 1910، بحي المغربلين بالقاهرة.
٢- التحق بفرقة التمثيل في مدرسته الثانوية، حيث تدرب على أيدي كبار الفنانين أمثال جورج أبيض وفتوح نشاطي.
٣- في مطلع الثلاثينات، انضم لفرقة فاطمة رشدي، والتي رشحته لبطولة فيلم "الزواج على الطريقة الحديقة"، لكنه لم يحقق نجاحًا يذكر.
٤- التحق بفرقة رمسيس، ثم فرقة إسماعيل يس، وفرقة المسرح الحديث، حيث شارك في أكثر من ٢٠ عمل مسرحي.
٥- شارك كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم "وداد" عام ١٩٣٦.
٦- شكل ثنائي ناجح مع وحش الشاشة فريد شوقي، حيث ظهرا معًا في العديد من الأفلام الناجحة على مدار عقود عدة.
٧- قدم دوره الأشهر من خلال فيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين.
٨-أطلق عليه الفنانون العرب لقب "أنتوني كوين الشرق" بعد تقليده له فيلم "القادسية".
٩- تزوج من رفيقة عمره الفنانة علوية جميل منذ عام 1939.
١٠- توفي في السادس من يونيو ١٩٨٣، اثناء تصوير آخر مشاهده في الفيلم التلفزيوني "أيوب" أمام الفنان عمر الشريف، وذلك أثر إصابته بأزمة قلبية حادة.