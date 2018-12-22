مدير إسعاف الإسماعيلية يفاجئ تمركزات السيارات على الطرق السريعة فجرا (صور)

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فاجأ الدكتور محمد عادل مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تمركزات سيارات الإسعاف، لمراعاة توزيع هذه السيارات على جميع مراكز المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، لتحسين زمن الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ، لتقديم خدمة متميزة لمرفق الإسعاف تتناسب مع الاحتياجات بهذه المناطق، والتدخل السريع في حالة أي أزمات صحية طارئة.



وقال مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إن هناك خطط للأزمات الطارئة والتدخل السريع بالتنسيق مع مديرية الصحة، كما أن هناك ارتباطًا مباشرًا مع غرفة العمليات المركزية، وغرفة الكوارث والأزمات لاستقبال أي بلاغات، والتنسيق مع شرطة النجدة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والطوارئ بصفة مستمر على مستوى تمركزات سيارات إسعاف المحافظة.



وأشار مدير مرفق الإسعاف، إلى أنه يتابع بصفة مستمرة جميع تمركزات سيارات الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية بالمحافظة، فضلًا عن تمركزات سيارات الإسعاف بمراكز "القنطرة شرق وغرب، التل الكبير، القصاصين، أبوصوير، مدينة المستقبل السكانية، ومركز ومدينة فايد"، مؤكدًا انضباط جميع العاملين من سائقي سيارات الإسعاف، وأطقم المعاونة لسرعة نقل المرضي والمصابين إلى المستشفيات.