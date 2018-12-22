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لو باقي في عمري"تقترب من حصد المليون الأول (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:58 ص
لو باقي في عمريتقترب من حصد المليون الأول (فيديو)
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الفجر الفني
 
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طرح الكينج محمد منير أغنية "لو باقي في عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كثاني ـأغنية في البومه و"طن" الذي سبق وأن طرح منه أغنية "طاق طاقية".

وحصدت الأغنية عدد مشاهدات ضخم جدًا في أقل من 72 ساعة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع حيث اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة.

وحققت أغنية "طاق طاقية" نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,811,538 مشاهدة. 

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد".

"أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

وأحيا منير مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في شرم الشيخ في ختام فعاليات مؤتمر إفريقيا وحظي الحفل بحضور كبير من محبي الكينج، وقدم خلاله عددا من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل الحضور، كما غنى من ألبومه الجديد.

وحصل الكينج مؤخرًا على لقب "الأسطورة" في جوائز الـ"DAF BAMA" الألمانية ومن المقرر إقامة الحفل وتوزيع الجوائز يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.
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