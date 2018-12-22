موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول بنادي بيراميدز لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق إنبي يوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وتُلعب مباراة بيراميدز وإنبي على استاد "الدفاع الجوي"، وذلك يوم السبت والموافق 22 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.









وستنقل مواجهة إنبي وبيراميدز في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.









ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني وفي رصيده 29 نقطة، في المقابل يقع فريق إنبي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.









ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة بيراميدز وإنبي في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.



