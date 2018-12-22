ماذا قدم الترسانة في 13 مباراة مع "أحمد كشرى" ؟

شهد الدور الأول من دورى القسم الثانى منافسه شرسة وأداء قوي من لاعبو فريق الترسانة الذى خاض مشواره خلال هذا الدور الأول بشكل جيد، تحت قيادة المدير الفنى " أحمد كشرى" حيث خاض الشواكيش ١٣ مباراة فاز خلالهم في ٧ مباريات وتعادل ٤ مباريات وهٌزم فى مبارتان .

لم يتلقى الشواكيش الهزيمه سوى مرتين إحداهما كانت أمام فريق الشمس فى الجوله السادسه بملعب الشمس إستقبل فيها هدفين، والأخرى أمام فريق سيراميكا كيلوبترا فى الجوله الثامنه بملعب السويس وإستقبل فيها هدف .









وتعادل الشواكيش فى ٤ مباريات، منهم مبارتان بالتعادل السلبى، خارج ملعبه أمام منتخب السويس، والاخرى أمام أف سى مصر، ومبارتان بالتعادل الايجابى أمام فريق جمهورية شبين ١/١ بملعب الترسانه، والأخرى أمام فريق القناة ١/١ بملعب القناة القديم .









ونجح فريق الترسانة في تحقيق ٧ إنتصارات، خلال مشوار الدور الأول، منهم ٦ لقاءات على ملعبه على حساب كل من فريق المريخ ٠/١ وفريق كوكاكولا١/٢ وفريق ابى صقل ٠/٥ وفريق ودمياط ٠/٣ وفريق بورتو السويس٠/١ وفريق الزرقا ٠/٤ ولقاء خارج ملعبه على فريق النصر ٣/٢ .









وقد أحرز لاعبو الأزرق ٢١ هدف خلال مشوارهم بالدور الأول، وسكن مرماه ٨ أهداف، حيث سجل الأهداف خلال مباريات الدور الأول كل من " إيهاب فؤاد" ٤ أهداف ، السيد حمدى ومحمود شاكر وهشام رجب لكل منهم ٣ أهداف ، وطارق وطنى "هدفين" ، وعمرطارق وحمادة جلال وابراهيم منصور ورضا صلاح ومحمد مصطفى ميدو وأحمد أنيس ودانى أوسينج "هدف" لكل منهم .









واستطاع الترسانة مع "كشرى" إنهاء الدور الأول حاصدآ ٢٥ نقطة، محتلآ المركز الثالث، بفارق نقطتين عن كوكاكولا المتصدر.



