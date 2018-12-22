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مواجهات قوية لدسوق وكوم حماده وكفر بولين بالقسم الثالث

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:53 ص
مواجهات قوية لدسوق وكوم حماده وكفر بولين بالقسم الثالث
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مصطفى الجندي
 
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تنطلق مباريات الأسبوع الثامن عشر بدوري القسم الثالث (المجموعة الثانية عشر) في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، حيث يحل فريق مركز شباب كوم حماده المتصدر ضيفاً ثقيلا على فريق مركز شباب حوش عيسى.


ويخوض بلطيم لقاء مرتقب مع مطوبس، كما يواجه مركز شباب قلين فريق الحامول، ويحل الزعفران ضيفا على إيتاي البارود.


كما يلتقي دسوق مع اتحاد بسيون، وكفر بولين مع شباب الحنفي، ويستضيف فريق سخا نظيرة فريق بيلا.

- ترتيب المجموعة الـ 12 :


1- م ش كوم حماده 35 نقطة
2- بيلا 34 نقطة
3- بلطيم 34 نقطة
4- حوش عيسى 34 نقطة
5- الزعفران 33 نقطة
6- دسوق 29 نقطة
7- إيتاي البارود 23 نقطة
8- م ش كفر بولين 22 نقطة
9- الحامول 22 نقطة
10- اتحاد بسيون 16 نقطة
11- مطوبس 15 نقطة
12- م ش الحنفي 14 نقطة
13- م ش قلين 12 نقطة
14- سخا 10 نقاط


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