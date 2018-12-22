مواجهات قوية لدسوق وكوم حماده وكفر بولين بالقسم الثالث

تنطلق مباريات الأسبوع الثامن عشر بدوري القسم الثالث (المجموعة الثانية عشر) في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، حيث يحل فريق مركز شباب كوم حماده المتصدر ضيفاً ثقيلا على فريق مركز شباب حوش عيسى.





ويخوض بلطيم لقاء مرتقب مع مطوبس، كما يواجه مركز شباب قلين فريق الحامول، ويحل الزعفران ضيفا على إيتاي البارود.



