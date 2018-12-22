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القسم الثالث .. لقاءات هامة لكفر الدوار والعبور ومياة البحيرة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:52 ص
القسم الثالث .. لقاءات هامة لكفر الدوار والعبور ومياة البحيرة
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مصطفى الجندي
 
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تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، منافسات، الجولة الـ 19 من المجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث.


ومن المقرر أن يلتقي فريق غزل كفر الدوار مع فريق مركز شباب القباري، ونهضة العامرية مع مركز شباب المعمورة، وبدر مع بترول الإسكندرية، ومياة البحيره مع الترام، ومركز شباب العبور مع سبورتنج، وتختتم تلك المرحلة يوم الأحد بإقامة لقاء نادي رشيد مع مركز شباب رشيد.


- ترتيب المجموعة الثالثة عشر:

1- غزل كفر الدور 35 نقطة.
2- مياة البحيرة 32 نقطة
3- بدر 29 نقطة
4- رشيد 28 نقطة.
5- الترام 24 نقطة
6- بترول الإسكندرية 21 نقطة
7- م ش المعمورة 19 نقطة
8- العبور 19 نقطة
9- سبورتنج 19 نقطة
10- القباري 17 نقطة
11- شباب رشيد 17 نقطة
12- نهضة العامرية 17 نقطة
13- المنتزة 11 نقطة


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