القسم الثالث .. لقاءات هامة لكفر الدوار والعبور ومياة البحيرة

تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، منافسات، الجولة الـ 19 من المجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث.





ومن المقرر أن يلتقي فريق غزل كفر الدوار مع فريق مركز شباب القباري، ونهضة العامرية مع مركز شباب المعمورة، وبدر مع بترول الإسكندرية، ومياة البحيره مع الترام، ومركز شباب العبور مع سبورتنج، وتختتم تلك المرحلة يوم الأحد بإقامة لقاء نادي رشيد مع مركز شباب رشيد.



