مواجهات الجولة ١٦ بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث

تنطلق عصر اليوم السبت مباريات الجولة ١٦ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث "منطقة بورسعيد" حيث تقام ست لقاءات في الثانية والنصف عصرا .

دكرنس صاحبة الصدارة، تستضيف فريق مياه الدقهلية صاحب المركز السابع، في لقاء صعب للفريقين، حيث يسعى دكرنس لمواصلة الصدارة بينما يسعى مياه الدقهلية لتعويض خسارته الأخيرة أمام بورفؤاد والاقتراب قليلا من رباعي المقدمة .





شربين صاحب المركز الثالث يسعى للعودة لطريق الإنتصارات عقب تعثره الجولة الماضية بتعادل أمام غزل دمياط حينما يستقبل ميت الخولى بقيادة مديره الفنى العائد حربي سالم فى أول مباراة له عقب توليه قيادة الفريق مجددا عقب رحيل عمر إسلام المدير الفنى السابق للفريق .





أصحاب المركز الثانى بورفؤاد يحل ضيفا ثقيلا على ملعب المنزلة حينما يلاقي فريق إتحاد المنزلة والذي يحتل المركز الخامس فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين .





غزل دمياط يسعى للحفاظ على المركز الرابع حينما يستضيف مركز شباب فارسكور صاحب المركز العاشر فى مباراة سهلة نظريا لأصحاب الضيافة .





بلقاس صاحب المركز السادس يسعى لمصالحة جماهيره عقب خسارته الماضية برباعية أمام بنى عبيد حينما يستضيف فريق المطرية صاحب المركز التاسع .





الرباط والأنوار صاحب المركز الأخير يسعى لبداية جديدة مع جهاز فنى جديد حينما يستضيف بنى عبيد صاحب المركز الثامن والذى يسعى لمواصلة إنتصاراته وتحسين موقعه فى جدول الترتيب .





ترتيب المجموعة العاشرة :

1 دكرنس 39 نقطة

2 بورفؤاد 35 نقطة

3 شربين 33 نقطة

4 غزل دمياط 20 نقطة

5 إتحاد المنزلة 19 نقطة

6 بلقاس 17 نقطة

7 مياه الدقهلية 16 نقطة

8 بنى عبيد 16 نقطة

9 المطرية 12 نقطة

10 فارسكور 12 نقطة

11 ميت الخولى 11 نقطة

12 الرباط والأنوار 8 نقاط



