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نائب رئيس المنيا: الفوز على التحرير خطوة نحو التأهل وصفقات قوية في الطريق

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:50 ص
نائب رئيس المنيا: الفوز على التحرير خطوة نحو التأهل وصفقات قوية في الطريق
أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة المنيا
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سالم خليل
 
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قال أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، بأنه سعيد بالفوز على تحرير أسوان في ختام الدور الأول للقسم الثاني.


وأشار عمر في تصريحاته لـ "الفجر الرياضي" إلى أن الفريق كان متميز الشوط الأول لكن الشوط الثاني كان خلاف ذلك، موضحا أن اللاعبون كانوا يريدون النقاط الثلاث خاصة بعد اصابه ابراهيم جلال وأحمد عصام وهذا أثر علي الفريق في الأداء .


وإختتم عمر تصريحاته بأنه ستكون هناك صفقات قوية في شهر يناير، حيث تم التواصل مع محمد منتصر لاعب التعدين للتعاقد معه، كما تم التعاقد مع حمد محمد كما أن الفريق بحاجة الى مساك وظهير أيسر.

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