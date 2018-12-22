مصطفى شعبان : هدفنا الصعود بالمنيا للدوري الممتاز
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:49 ص
سالم خليل
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قال مصطفى شعبان لاعب المنيا بأنه سعيد بالفوز الذي حققه فريق على تحرير أسوان في ختام الدور الأول من دوري القسم الثاني.
وأضاف في تصريحاته لـ "الفجر الرياضي" نركز علي مواصلة تصدر الترتيب وان الشي المهم هو تحقيق الانتصارات، وموضحا بأن لقاء التحرير كان صعبا للغاية .
وأضاف شعبان بأن توقف المسابقة يؤثر علي اللاعبين مما أدي إلي الشعور بالتراخي، مشيرا إلى أن المباريات القادمه ستكون مهمه متمنيا تحقيق الفوز فيها للصعود إلى الدوري الممتاز.
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