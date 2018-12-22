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تعرف على تقييم محمد صلاح بعد تألقه أمام ولفرهامبتون

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:39 ص
تعرف على تقييم محمد صلاح بعد تألقه أمام ولفرهامبتون
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري.


سجل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول ثم أضاف فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.


ومنح موقع "ووسكورد" العالمي الخاص بالإحصائيات محمد صلاح تقييم 8.7 وهو أعلي تقييم له في المباراة متفوقاً على زميله في الفريق فان دايك.


وجاء اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل الهدف الأول لفريقه وصنع الهدف الثاني لزميله فان دايك.

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