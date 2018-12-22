تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "دير جيست" (صور)

شهدت فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست" تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المميزين لعام ٢٠١٨ .





كان في مقدمة التكريمات حسن يوسف وسهير المرشدي عن مشوارها الفني بالاضافة إلى تكريم النجوم الذين تم تكريمهم طوال الـ ١٥ عام منذ إنشاء دير جيست منهم إبراهيم حجازي ولميس الحديدي وكابتن عماد متعب ومحمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال والمنتج محسن جابر.





وحصل علي جوائز التميز الدرامي يسرا، أحمد عز، لبلبة، عمرو يوسف، سوسن بدر، خالد زكي، فاء عامر، داليا البحيري، فتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور، سيد رجب، رانيا يوسف، نجلاء بدر، إنجي المقدم، عمرو محمود ياسين، أسرة مسلسل لدينا أقوال أخري، ووليد الحريري أفضل مصمم إضاءة وأفضل dj .





وفاز بجوائز الجمهور: أحمد شيبة عن أغنية تتر "يعلم ربنا" عن مسلسل "نسر الصعيد" التي قدمها خلال الحفل بالإضافة إلي أغنية "آه لو لعبت يا زهر" التي تفاعل معها الجميع وتم تكريمه عن أغنية "أنا من سكة وإنت من سكة" كافضل تتر فيلم.





كما نال أحمد أمين أفضل ممثل كوميدي، وعن نفس الجائزة ريم مصطفي .





وفاز كابتن وليد سليمان بأفضل لاعب كرة قدم وعمرو الوالي وأحمد وائل افضل سيناريو عن مسلسل الرحلة ، وأفضل مصور تلفزيوني محمود يوسف عن "نسر الصعيد".





كما حصلت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس علي جائزين عن البرنامج الإذاعي "جايلك في الكلام " البرنامج التلفزيوني "صاحبة السعادة" .





كما حصلت مني الشاذلي علي لقب أفضل إعلامية عن "معكم.. مني الشاذلي" وعن نفس الجائزة فاز أسامة كمال بأفضل إعلامي وأفضل مذيع راديو أحمد يونس ،"بيومي افندي" أفضل برنامج كوميدي للفنان بيومي فؤاد، أفضل قناة رياضية on sport وتسلمها أسامة الشيخ رئيس القناة 9090 أفضل قناة راديو وتسلمها شريف صلاح الدين، أفضل مقدم برامج رياضية كابتن أحمد شوبير.





وحصل اليوم السابع علي افضل موقع إخباري وتسلمها الزميلة جهاد الديناري، كما حصل زكريا ناصف علي أفضل برنامج رياضي إذاعي وسيف زاهر على أفضل برنامج رياضي تلفزيوني on sport .





ونال جائزة افضل مطرب شاب أحمد جمال وعن نفس الجائزة هايدي موسي كأفضل مطربة شابة كما حصل محمد عباس على جائزة أفضل مطرب صاعد، افضل مطربة صاعدة كنزة مرسلي، أفضل مطرب شعبي محمود الليثي، عمرو مصطفي أفضل ملحن عن "يتعلموا"، أفضل موزع موسيقي أسامة الهندي عن "ده لو اتساب" .





وحصل أكرم حسني أفضل ممثل كوميدي وأحمد مالك أفضل ممثل شاب سينمائي والمنتج وليد منصور عن افضل فيلم كوميدي "البدلة" وأفضل فيلم "حرب كرموز" وتسلمها ندي ورنا السبكي،





واختتمت التكريمات بجائزة أفضل ممثلة سينمائية لغادة عبد الرازق عن فيلم "حرب كرموز" والنجم محمد الشرنوبي عن أفضل أغنية سينجل "النفسية".





كما شهد الحفل تواجد عدد كبير من ضيوف المهرجان وأسر المكرمين حيث تواجدت أسرة كابتن احمد شوبير والفنانة عزة مجاهد وعمر نجل الفنان حسن يوسف الاستايلست عماد عبد آلله وكابتن ريتشاد مسؤل تأمين الحفل.