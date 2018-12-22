حظك اليوم برج السرطان السبت 22 ديسمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك

وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج السّرطان:

أنت اليوم مغرور ومنغمس في التساهل مع نفسك في العمل، وبناءً عليه، سوف يراك زملاؤك ورؤساؤك كشخص متطلب ووقح. حافظ على التوازن المطلوب وفكر في طلباتك. لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصي. بالمقرنة بصدقائك، أنت متحذلق للغاية وتنتبه إلى التفاهات غير الضرورية، وهذا لا يجعلك محبوبًا. يجب أن تهدأ قليلاً وأن لا تأخذ الأمور التافهة على محمل الجد.



