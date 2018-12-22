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بعد الهجوم عليها.. رانيا يوسف تنشر فيديو إطلالتها المثيرة للجدل بـ"دير جيست"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:21 ص
بعد الهجوم عليها.. رانيا يوسف تنشر فيديو إطلالتها المثيرة للجدل بـدير جيست
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها منذ قليل فيديو إطلالتها المثيرة للجدل بحفل توزيع جوائز "دير جيست". 

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، للمرة الثانية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أزمة فستانها الجديدة خلال فعاليات الحفل. 
 
وردت رانيا يوسف، على هجوم السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال احتفالية توزيع جوائز "الدير جيست" بفستان "هوت شورت" أصفر اللون قائلة: "فستاني مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".

قالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة". 


وعلق "أديب" قائلًا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج". 


كان الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل أن يمتد إلى المحاكم بعد عدة بلاغات قدمت ضد الفنانة.


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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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