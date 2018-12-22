بعد الهجوم عليها.. رانيا يوسف تنشر فيديو إطلالتها المثيرة للجدل بـ"دير جيست"

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف، للمرة الثانية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أزمة فستانها الجديدة خلال فعاليات الحفل.

وردت رانيا يوسف، على هجوم السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال احتفالية توزيع جوائز "الدير جيست" بفستان "هوت شورت" أصفر اللون قائلة: "فستاني مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".





قالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة".