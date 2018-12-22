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حظك اليوم برج الجدى السبت 22 ديسمبر 2018

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
حظك اليوم برج الجدى السبت 22 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجدى - 22 دسمبر الی 20 يناير) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجدى:
في الوقت الحالي، يبدو أن طريقك إلى النجاح مسدود، على الرغم من أنك كنت على الطريق السليم وكنت تحرز تقدمًا بإتباع طريقتك السابقة. أما الآن، فتوجد عقبات كثيرة في طريقك وأصبح من الضروري إعادة تقييم الموقف والنظر في بعض الاحتمالات الجديدة. حاول تغيير مدخلك للأمور وركز على المهمة الأساسية؛ عندئذ سوف تقترب أكثر من هدفك. 

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