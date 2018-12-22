البنا: "مستقبل وطن" و"القبائل العربية" يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي (صور)

قال محمد حلمي البنا، مستشار الأمين العام بحزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم بمحافظة الجيزة، خلال الفعالية الميدانية مع القبائل العربية التي لاقت ترحابًا بين الشباب والشيوخ الحاضرين، إن القبائل تمثل جزءً أصيلًا من الوطن، ولها دور فعال على مر العصور في كافة الحروب التي خاضتها مصر.





وأضاف البنا، أن تلك الفعاليات والتواصل مع القبائل سيمتد خلال الفترة المقبلة بشكل يلاقي طموح الشباب بالمراكز، ويراعي الامتداد العائلي والقبلي، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن، والقبائل العربية، يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال الطريق وبناء مستقبل أفصل للأجيال المقبلة.





واختتم البنا بنقله تحية النائب علاء والي، الأمين العام بمحافظة الجيزة، للفعالية وحِرص الحزب بالجيزة على التواصل مع القبائل العربية، وتثمين دورها التاريخي والجاري للدفع بسفينة الوطن.



