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محمد عدوية يشعل حفل الكويت بحضور جماهيرى كبير (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
محمد عدوية يشعل حفل الكويت بحضور جماهيرى كبير (صور)
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يارا أحمد
 
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أحيا النجم محمد عدوية، حفلًا جماهيريًا ضخمًا في الكويت مساء أمس الجمعة.


وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كثيفًا أدى إلى إعاقه حركه السير خارج مكان الحفل، فيما كان الحضور متنوعًا، حيث حرصت  معظم الجاليات العربية على حضور الحفل. 


وقدم عدوية خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته التي استمتع بها الجمهور.


كان عدوية وصل إلى الكويت ظهر الخميس الماضي بصحبة فرقته للاستعداد للحفل من خلال البروفات. 

محمد عدوية يشعل حفل الكويت بحضور جماهيرى كبير (صور)
محمد عدوية يشعل حفل الكويت بحضور جماهيرى كبير (صور)
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