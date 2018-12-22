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"110 عاما من الإبداع" بكلية الفنون الجميلة.. الأحد

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
110 عاما من الإبداع بكلية الفنون الجميلة.. الأحد
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شيماء عطية
 
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تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركته تحتفي كلية الفنون الجميلة بالزمالك بمرور 110 عامًا على تأسيسها وذلك من خلال المعرض الفني الذي تنظمه الكلية ويحضره الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور السيد قنديل القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المعرض.


وتحضر أيضًا كوكبة من الفنانين وأساتذة الفنون التشكيلية والطلبة، يُفتتح المعرض يوم الأحد 23 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة العرض الرئيسية بالكلية.


يضم المعرض أعمال نخبة من أساتذة الكلية في مختلف المجالات، كما سيتم تكريم الأساتذة المتفرغين من جميع أقسام الكلية، وتقديم شهادات التقدير، فضلاً عن برنامج فني موسيقي ومسرحي يُقدمه طلبة الكلية تحت إشراف إتحاد الطلاب، في أمسية تؤكد سياسة الكلية ونهجها في مجال الفنون التشكيلية بإعتبارها وسيلة فعالة في تربية الذوق العام وتنمية الحس الجمالي للمواطن.


ويستمر المعرض حتى الخميس 27 ديسمبر2018.



"110 عاما من الإبداع" بكلية الفنون الجميلة.. الأحد
"110 عاما من الإبداع" بكلية الفنون الجميلة.. الأحد
"110 عاما من الإبداع" بكلية الفنون الجميلة.. الأحد
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