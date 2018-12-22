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اليوم.. انطلاق أولى جولات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
اليوم.. انطلاق أولى جولات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
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آيات عامر
 
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 تنظم مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، أولى فعاليات الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70  لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتضم أولى الجلسات المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية، وتقام الفعاليات بأحد فنادق الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار الحوار المجتمعى الخاص بتعديل القانون بناء على تكليف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتى التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة لتكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017 م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
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