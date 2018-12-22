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برلماني: لم يثبت سرقة أعضاء في مصر حتى الآن (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
برلماني: لم يثبت سرقة أعضاء في مصر حتى الآن (فيديو)
الدكتور مكرم رضوان
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور مكرم رضوان، أستاذ جراحة العظام، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لم يثبت سرقة أعضاء في مصر حتى الآن.

وأضاف "رضوان"، خلال حواره مع برنامج "الوتر"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن جميع البلاغات المقدمة عن سرقة الأعضاء تخوفات أو بلاغات كيدية.

وتابع: "لم يثبت سرقة أي طبيب مصري أعضاء أي مواطن"، لافتًا إلى أن بيع المواطن لعضو من أعضاءه بسبب الفقر نوع من السرقة.

وشدد على ضرورة تغيير ثقافة التبرع بالأعضاء، مستكملًا: "نتمنى أن يأتي اليوم ويتبرع الناس لوجه الله بدون مقابل أو ضغوط مادية، ونتمنى أن يتبنى الإعلام المصري هذه القضية".


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