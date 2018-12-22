مشاهدة هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون mohamed salah gool

حقق ليفربول فوزًا غاليًا، على حساب مضيفه ولفرهامبتون، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.







