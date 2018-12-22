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مشاهدة هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون mohamed salah gool

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
مشاهدة هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون mohamed salah gool
محمد صلاح ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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حقق ليفربول فوزًا غاليًا، على حساب مضيفه ولفرهامبتون، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


افتتح محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول في الدقيقة 18، وأضاف المدافع الهولندي فان دايك الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من صلاح.


ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج:
رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني والذي سيلعب غدًا مع كريستال بالاس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 نقطة في المركز السابع.


محمد صلاح يخطف صدارة هدافي الدوري:
ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ11 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج نجم أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.


ويحتل هاري كين نجم توتنهام ورحيم سترلينج مهاجم مهاجم مانشيستر سيتي المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 9 أهداف.

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