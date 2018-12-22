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رسميا.. الرجاء يضم "كوليبالي" الجونة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:37 ص
رسميا.. الرجاء يضم كوليبالي الجونة
عبد الله كوليبالي
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أحمد تيتو
 
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نجح نادي الرجاء بقياده سعد ابو صندوق في ابرام ثاني الصفقات الشتويه للفريق الأول لكرة القدم من اجل إستكمال المسيره نحو الصعود للدوري الممتاز بالتعاقد مع لاعب وسط الجونة السابق الايفواري عبد الله كوليبالي لمده موسم ونصف الموسم .



وجاء التوقيع في حضور وكيل اللاعب نبيل ابو زيد ومدير الكرة بالنادي عبد المولي مهنى.



يذكر أن أول صفقات الرجاء في الميركاتو الشتوي كانت التعاقد مع هدّاف الوليدية اللاعب مراد صبري.



ويحتل الرجاء المركز الاول بالمجموعة الثالثة بعد انتهاء مباريات الدور الاول برصيد 27 نقطة.


المزيد عن: عبد الله كوليبالي الرجاء يتعاقد مع عبد الله كوليبالي الر جاء الجونة
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