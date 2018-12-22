داليا البحيري ورانيا يوسف نفس الفستان و"البطانة واحدة" (صورة)





جمعت صورة بين الفنانتين رانيا يوسف وداليا البحيري، في حفل ختام حفل توزيع جوائز "الدير جيست".





وظهرت كلتا الفنانتين خلال الصورة وهما يرتديان نفس الفستان ولكن بلونين مختلفين، فيما حالف الحظ رانيا يوسف بتركيز الجمهور على إطلالتها.





وردت رانيا يوسف، على هجوم السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال احتفالية "الدير جيست" بفستان أصفر اللون وصفه الجمهور بأنه فستان "هوت شورت".





وقالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر: "فستاني مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" ، قائلة: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة",

وعلق "أديب" قائلًا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج".





يذكر أنه تم خلال الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع خلال الحفل، حيث حصل الفنان أمير كرارة لحصوله على جائزة أفضل ممثل، وغادة عبدالرازق أفضل ممثلة، وأكرم حسني أفضل كوميديان، وياسمين عبدالعزيز أفضل كوميديانة.



