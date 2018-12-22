تعليق ناري لرانيا يوسف على أزمة فستانها بـ"الدير جيست"
السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:05 ص
يارا أحمد
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ردت رانيا يوسف، على هجوم السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال احتفالية توزيع جوائز "الدير جيست" بفستان يحمل اللون الأصفر، حيث وصفه الجمهور بأنه فستان "هوت شورت".
وقالت قالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر: "فستاني مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" ، قائلة: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة",
وعلق "أديب" قائلًا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج".
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