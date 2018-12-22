"اقتصادية البرلمان" عن افتتاح مشروع "شارع 306": "العمل الخاص أنجح من أي وظيفة"

Advertisements

علق النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على افتتاح مشروع شارع 306 بمطار ألماظة، قائلًا: "أول مشروع لشارع مصر كان في حي النزهة، وأخذنا تجارب هذا المشروع وتم تطبيقه في المكان الجديد، وتلافينا الكثير من نقاط الضعف وعظمنا الإيجابيات".



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن تصميم الشارع وضعته شركة تابعة لصندوق تحيا مصر، موضحًا أنه تصميم راقي جدًا، وأن الشباب المشاركين في المشروع حصلوا على دورات تدريبية.



وتابع أن أسعار المأكولات مناسبة جدًا، ولا يوجد فارق بينها وبين الأسعار في الجامعات، لافتًا إلى أنه يوجد جودة في عملية تقديم الخدمة.



واستطرد: "ما يهمنا هو أن يظل الحال على ما هو عليه بهذه الطريقة الجيدة، وسنتابع وسنراقب المشروع"، موضحًا أن هذا المشروع سينمي الحركة في المنطقة، متابعًا: "نحتاج أن ننمي ثقافة العمل الخاص، العمل الخاص أنجح بكثير جدًا من أي وظيفة مهما كان راتبها، ونحتاج من الحكومة أن تتحرك أكثر لدعم هذه المشروعات".



