فتاة سورية تتعرض للضرب والتنمر بإحدى الجامعات الأمريكية.. عمرو أديب: "ده افترا ربنا ما يوعد حد"



وعقب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة، "عايزكم تشوفوا الشعوب لما تنهار بيحصل في عيالها إيه.. إحنا بنخاف على الدولة"، لافتا إلى أن الفتاة التي ضربت المواطنة السورية قبض عليها، وتم التحقيق معها.



وأضاف أديب: "ده افتراء.. ربنا ما يوعد حد، آدي اللي معندهوش دولة، ومش وراه ضهر، شيىء مؤلم، وجبروت، وقلة أدب، وسفالة، وعدم إنسانية".



عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لفتاة سورية في إحدى الجامعات الأمريكية يرصد تعرضها للعنصرية والتنمر، قائلا: "حادثة مؤلمة، والله حرام".